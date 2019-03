WDH: Scholz sieht Großbanken auf EU-Ebene abgesichert

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

(Wort in der Überschrift gestrichen)

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht auch große Banken durch EU-Regeln inzwischen gut abgesichert.



Scholz wurde bei einer Konferenz am Montag in Berlin gefragt, ob eine mögliche Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank nicht eine Großbank schaffen würde, die so wichtig wäre, dass sie in einer Krisensituation in jedem Fall gerettet werden müsste.

Die Frage sei aus einer falschen Perspektive gestellt, sagte Scholz. Mit europäischen Regeln, die als Antwort auf die Finanzkrise entstanden seien, könnten inzwischen sogar sehr große Banken abgesichert werden. Zu den konkreten Gesprächen zwischen Commerzbank und Deutscher Bank wollte Scholz keine Stellung beziehen. "Es sind private Banken, sie treffen ihre eigenen Entscheidungen", sagte er./hrz/DP/nas