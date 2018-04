WDH/Schaeffler streicht Abstimmung über Aktienumwandlung

(Berichtigung eines Rechtschreibfehlers im 2. Absatz, vorletzter Satz.)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Schaeffler hat die Pläne für die höhere finanzielle Flexibilität durch die Wandlung von Stammaktien in an der Börse handelbare Vorzugspapiere wegen des Widerstands vorerst aufs Eis gelegt.



Das geplante Votum der Stammaktionäre bei der Hauptversammlung an diesem Freitag (20. April) sei von der Tagesordnung gestrichen worden, teilte der Auto- und Industriezulieferer am Montag in Herzogenaurach mit. "Die ursprünglich geplante Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre wird deshalb gegenstandslos und findet nicht statt."

Schaeffler hatte im März angekündigt, sich mit der Umwandlung eines Teils seiner Stammaktien in leichter handelbare Vorzugsaktion mehr finanzielle Flexibilität verschaffen zu wollen. Konkret sahen die aktuellen Pläne die Umwandlung von 166 Millionen der von der Schaeffler-Familie gehaltenen 500 Millionen Stammaktien in stimmrechtslose Vorzugsaktien vor. Diese sollten nach der Umwandlung vorerst weiter von der Schaeffler-Familienholding gehalten werden.

Der Stammaktien-Anteil hätte sich damit auf rund 334 Millionen oder 50 Prozent verringert. Da Inhaber der übrigen 50 Prozent der Schaeffler-Papiere kein Stimmrecht haben, hätte die Familie Schaeffler dennoch in dem Unternehmen auch künftig das Sagen gehabt. Diese Pläne stießen jedoch zuletzt auf Widerstand von einigen Aktionären. In der Mitteilung von Schaeffler vom Montag hieß es, dass es weiteren Diskussionsbedarf gibt und der Dialog fortgesetzt wird./zb/jha/fba