WDH/Russische Maschine bricht Flug nach Berlin wegen Problemen ab

MOSKAU/BERLIN (dpa-AFX) - Ein Passagierflugzeug der russischen Airline Utair ist auf dem Weg nach Berlin wegen technischer Probleme nach Moskau zurückkehrt.



An Bord der Boeing 737 seien am Dienstag die Sauerstoffmasken heruntergefallen, teilte die Fluggesellschaft der Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge mit. Der Kapitän habe die Passagiere und das Bodenpersonal in der russischen Hauptstadt über die bevorstehende Notlandung informiert. Die Maschine mit 101 Menschen an Bord sei sicher auf dem Flughafen Wnukowo gelandet. Es sei niemand verletzt worden, hieß es.

Die Gründe für den Vorfall waren zunächst unklar. Etwa 40 Minuten nach dem Start seien Sensoren ausgelöst worden. Die Maschine soll nun von Experten untersucht werden./cht/DP/jha/mis