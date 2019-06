WDH: Rundfunkbeitrag soll sich stärker nach der Teuerungsrate richten

(Im 2. Satz wurde das ausgefallene Wort "sagte" ergänzt.



BERLIN (dpa-AFX) - Die Höhe des Rundfunkbeitrags von zurzeit 17,50 Euro im Monat soll sich künftig stärker nach der Teuerungsrate in Deutschland richten - allerdings sind die Details noch völlig offen. Die Ministerpräsidenten der Länder sind sich im Grundsatz über ein sogenanntes Index-Modell einig, wie Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Donnerstag in Berlin sagte. Die Modalitäten seien allerdings "nicht abschließend entschieden". Das Index-Modell sei "der überwiegende Gesprächsstand", sagte der SPD-Politiker. Die Ministerpräsidenten beschlossen aber bereits die Abschaffung des Rundfunkbeitrags für Zweitwohnungen, wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte./ee/DP/jha