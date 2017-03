WDH/ROUNDUP: Warnstreiks am Stuttgarter Flughafen - leichten Verzögerungen

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

STUTTGART (dpa-AFX) - Ein erneuter Warnstreik des Bodenpersonals am Stuttgarter Flughafen hat am Freitagmorgen für leichte Verzögerungen gesorgt.



"Bis jetzt halten sich die Verspätungen in Grenzen", sagte eine Flughafensprecherin. Zwei Flüge seien wegen des Arbeitskampfes ausgefallen. Die Pressestelle des Flughafens rief Passagiere auf, mehr Zeit einzuplanen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu neuen Warnstreiks aufgerufen, um im Vorfeld vor der vierten Tarifverhandlungsrunde Druck auf den Arbeitgeber auszuüben.

Etwa 90 Prozent der Beschäftigten in der Frühschicht beteiligten sich daran, wie ein Verdi-Sprecher sagte. Rund 70 Beschäftigte der Flughafentochter SGS sollten am Morgen die Arbeit niedergelegen. Wann die Warnstreiks enden, war Verdi zufolge zunächst offen. Am Morgen übergaben die Arbeitnehmer im Rathaus der Stadt Stuttgart zudem einen offenen Brief mit ihren Forderungen. Danach wollten sie zum Staatsministerium weiterziehen und dort ihre Forderungen vortragen.

Am Mittwoch hatte die Flughafentochter SGS ihre Offerte nachgebessert: So soll der Stundenlohn im ersten Jahr pauschal für alle Entgeltgruppen um 55 Cent erhöht werden. 2018 würde das Einkommen um 3,33 Prozent steigen - das entspricht je nach Entgeltgruppe circa 31 bis 53 Cent. Neben einer Gewinnbeteiligung für das Jahr 2018 ist die SGS nach Verdi-Angaben zudem bereit, eine Pauschale in Höhe von 700 Euro auszuzahlen. Die Gewerkschaft hält das Angebot nach wie vor für zu niedrig./ngu/DP/mis