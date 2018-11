WDH/ROUNDUP: SUV-Boom treibt US-Automarkt an - VW mit deutlichem Zuwachs

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

DETROIT (dpa-AFX) - Starke Nachfrage nach SUV's und Pick-up-Trucks hat den US-Automarkt im Oktober gut in Schwung gehalten. Von den deutschen Herstellern konnte jedoch nur Volkswagen einen größeren Sprung machen, wie die am Donnerstag veröffentlichten Absatzzahlen zeigen. Die Wolfsburger wurden im vergangenen Monat insgesamt 29 000 Neuwagen mit dem VW -Logo bei der US-Kundschaft los, was im Jahresvergleich einem deutlichen Plus von 4,6 Prozent entspricht. In den zehn Monaten bis Ende Oktober legte der Absatz um 5,4 Prozent zu.

Damit bleibt VW auf dem US-Markt, wo der "Dieselgate"-Skandal die Verkäufe zeitweise hatte einbrechen lassen, weiter auf Erholungskurs. Die Marke profitiert weiter von den Stadtgeländewagen Atlas und Tiguan, die sich in den USA großer Beliebtheit erfreuen. "Unsere SUV's haben uns das ganze Jahr über angeschoben", sagte VW-Manager Derrick Hatami. Volkswagens Sportwagen-Tochter Porsche schaffte im Oktober immerhin ein Absatzplus von 2,2 Prozent auf 4817 Fahrzeuge. Die Ergebnisse von Audi lagen zunächst noch nicht vor.

Bei den anderen deutschen Herstellern lief es weniger rund. Daimler konnte nur dank eines Rekordverkaufs der Tochter Vans einen Absatzrückgang verhindern. Mit insgesamt 31 814 Wagen wurden im Oktober 0,9 Prozent mehr Autos auf die Straße gebracht als im Vorjahr. Von der Hauptmarke Mercedes-Benz wurden jedoch nur 27 537 Stück abgesetzt, ein Minus von 4,9 Prozent. Der Van-Verkauf sprang hingegen um 71 Prozent auf 4182 Fahrzeuge in die Höhe.

Oberklasse-Konkurrent BMW kam auf dem US-Markt im vergangenen Monat kaum voran. Von der Stammmarke BMW wurden 23 262 Fahrzeuge verkauft - ein Mini-Plus von 0,2 Prozent im Jahresvergleich. Im bisherigen Jahresverlauf ergibt sich immerhin ein Anstieg von 2,0 Prozent. Es sei aber keine Frage, dass der US-Markt schwieriger werde, sagte BMWs US-Chef Bernhard Kuhnt. Die Daten zum Absatz der Zweitmarke Mini lagen wegen technischer Probleme zunächst nicht vor.