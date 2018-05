WDH/ROUNDUP: Post-Tochter will Produktion von Elektro-Transportern verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

DÜREN (dpa-AFX) - Die Deutsche Post verdoppelt angesichts der hohen Nachfrage nach ihrem Elektrofahrzeug Streetscooter das Produktionsvolumen.



An einem neuen Standort im westfälischen Düren, den das Unternehmen am Mittwoch eröffnet hat, sollen künftig bis zu 10 000 Elektrotransporter jährlich vom Band laufen. Nach Angaben der Deutschen Post wächst die Produktion mit dem neuen Standort und im Stammwerk in Aachen so auf bis zu 20 000 Elektrofahrzeuge jährlich. Das Dürener Werk bietet bis zu 250 Arbeitsplätze.

Derzeit sind für die Post rund 6000 Streetscooter-Modelle vorwiegend in Deutschland im Einsatz. Sie seien "der fahrende Beweis, dass Elektromobilität in einigen Bereichen bereits heute voll alltagstauglich ist", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Bisher produziert die Post vor allem für den Eigenbedarf. Seit Sommer 2017 können aber unter anderen auch Kommunen oder Handwerksbetriebe die E-Transporter kaufen.

Immer mehr solcher Drittkunden fragten die Streetscooter nach, sagte der Leiter des kürzlich geschaffenen Post-Vorstandsressorts für Mobilitätslösungen, Jürgen Gerdes. "In der Wirtschaft, bei den Kommunen und im Postkonzern werden mehr und mehr Streetscooter im Einsatz sein, auch international." So kaufte nach Angaben der Post zum Beispiel kürzlich der britische Milchlieferant Milk & More 200 Streetscooter für den Einsatz auf der Insel.

Ein Börsengang von Streetscooter sei "theoretisch denkbar", sagte ein Post-Sprecher. Man wolle sich die Entwicklung in den nächsten zwei bis drei Jahre anschauen./thn/DP/nas