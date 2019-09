WDH/ ROUNDUP: Messe Husum Wind 2019 gestartet - 'Motor Windkraft stottert'

(Berichtigung - Im 4. und 5. Absatz wurde ein Name berichtigt: Hermann Albers)

HUSUM (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck einer kriselnden Branche ist die Messe Husum Wind 2019 gestartet.



Der Innovationsmotor "Windkraft" sei ins Stottern gekommen, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei der Eröffnung am Dienstag. "Der Netzausbau erfolgt zu langsam, Windräder stehen oft still, und das System an Abgaben und Umlagen in Deutschland ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit", kritisierte er die Bundesregierung.

Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) nannte als Auslöser der Krise unter anderem Reformen an den Erneuerbare Energien-Gesetzen in den Jahren 2014 und 2017. "Weil man dachte, sich alles nicht leisten können", sagte Albrecht. "Heute wissen wir: Was an Investitionsbedarf, an Aufwand nötig ist, um die Klimaziele auch international zu erreichen, ist weitaus größer, als was damals zur Debatte stand."

Albrecht forderte, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Windkraft gerade auch an Land auszubauen. "Windkraft ist nicht ein kleineres Übel oder eine Belastung, sondern die einzige Chance, das Ausbauziel 65 Prozent erneuerbare Energien überhaupt erreichen zu können."

Hermann Albers vom Windenergieverband betonte: "Wir sind weit weg von den Zielen, die wir uns selber bei dem Ausbau erneuerbarer Energien gesetzt haben. Wir kommen in eine Situation, wo die Bundesregierung aufpassen muss, dass nicht 75 Prozent der Gesellschaft und der Industrie weiter ist als das Denken derzeit im Wirtschaftsministerium." Zu den akuten Problemen der Branche zählte Albers die Bereitstellung von Flächen und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

"Wir haben 11 000 Megawatt in der Genehmigungsschleife", sagte Albers. "Viele seit vielen Jahren. Und wenn sich nichts ändert, werden die meisten dieser Anlagen nicht genehmigt werden." Derzeit gingen die Unternehmen bei acht von zehn Anträgen "mit einer negativen Entscheidung oder gar keiner Entscheidung nach Haus: Das hält keine Branche aus, wenn die Perspektive auf Erfolg nur 10 oder 20 Prozent ist".

Hans-Dieter Kettwig vom Windenergieanlagen-Hersteller Enercon forderte, die Bundesregierung müsse "endlich Ja sagen zur Energiewende. Die Politik in Berlin muss die Gesetze dafür jetzt bereitstellen". Und kritisierte, dass sich die Bundesregierung nicht ausreichend um die Windbranche kümmere: "Berlin schaut nur zur IAA. Es wäre nett gewesen, wenn einer aus Berlin hier gewesen wäre, um unsere Sorgen und Probleme einmal anzuhören."

Bis Freitag zeigen auf der viertägigen Messe mehr als 650 Aussteller aus 25 Ländern unter dem Motto "Wir denken Wind weiter" unter anderem innovative Produkte und zukunftsträchtige Technologien./run/DP/jsl