WDH/ROUNDUP: Lieferdienst Takeaway.com will Konkurrent Just Eat kaufen

AMSTERDAM/LONDON (dpa-AFX) - Schon bald könnte es zu einem größeren Zusammenschluss in der Branche der Essens-Lieferdienste kommen. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen am Wochenende bestätigten. Zuvor hatte der britische Fernsehsender "Sky" von den Plänen berichtet.

Es sei nicht sicher, ob am Ende der Gespräche ein Angebot stehen wird und zu welchen Bedingungen dies gemacht werde, erklärten die Unternehmen weiter. Takeaway.com habe nach britischem Recht bis zum 24. August Zeit, um den Aktionären von Just Eat ein Angebot zu machen.

Takeaway.com ist mit einer Marktkapitalisierung von 5,1 Milliarden Euro etwas größer als Just Eat mit umgerechnet knapp 4,8 Milliarden Euro.

In der Branche zeichnet sich angesichts des harten Wettbewerbs eine Konsolidierung ab. So hat der deutsche MDax-Konzern Delivery Hero sein hiesiges Geschäft an Takeaway.com verkauft. Amazon hat die Branche mit einem Investment von 575 Millionen US-Dollar in den britischen, nicht börsennotierten Wettbewerber Deliveroo aufgeschreckt./fba