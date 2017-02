WDH/ROUNDUP: Julian Reichelt wird Vorsitzender der 'Bild'-Chefredaktionen

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Bild-Digital-Chefredakteur Julian Reichelt übernimmt zusätzlich die Funktion als Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen.



Der 36-Jährige trägt damit ab sofort die übergeordnete redaktionelle Gesamtverantwortung für die "Bild"-Marke, wie das Medienhaus Axel Springer am Montag in Berlin mitteilte. In seiner zusätzlichen Rolle steuere Reichelt Strategie, Personalpolitik sowie die redaktionellen Abläufe im Zusammenspiel von Print und Digital.

"Mit der Zuordnung dieser Entscheidungsinstanz bei Julian Reichelt soll sichergestellt werden, dass auch nach dem Ausscheiden des ehemaligen Bild-Herausgebers Kai Diekmann die Marke "Bild" aus einer Hand geführt wird", wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Tanit Koch (39) bleibt als Chefredakteurin verantwortlich für die Printausgabe der "Bild"-Zeitung, Marion Horn (51) wie bisher Chefredakteurin von "Bild am Sonntag". Neue Chefredakteurin der "B.Z." wird Miriam Krekel. Die 39-Jährige war dort bislang Stellvertreterin von Chefredakteur Peter Huth (47), der nun wiederum Chefredakteur der "Welt am Sonntag" wird und Stellvertreter des Chefredakteurs von "WeltN24", Ulf Poschardt (49). Beat Balzli, bisher stellvertretender Chefredakteur von "WeltN24", wechselt als Chefredakteur zur Wirtschaftswoche.

"Der Erfolg von "Bild" als multimedialer Marke basiert ganz wesentlich auf der Überzeugung, dass Print und Digital ihre eigenen Stärken selbstbewusst ausspielen und gleichzeitig stets eng verzahnt arbeiten - sowohl bei der publizistischen Ausrichtung, als auch hinsichtlich der Arbeitsabläufe", sagte Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner. Um dies sicherzustellen, werde Reichelt die übergeordnete Steuerung in enger Zusammenarbeit mit Koch, Horn und Krekel übernehmen.

"Marion Horn wird ihren sehr erfolgreichen Kurs fortsetzen, eine leidenschaftliche Sonntagszeitung zu gestalten, die mehr und anders ist als die siebte Ausgabe der "Bild"-Zeitung. Tanit Koch wird "Bild" als Leitmedium so engagiert positionieren wie bisher."

Reichelt ist seit 2014 Chefredakteur Bild Digital. Er ist seit 2002 bei Axel Springer und arbeitete nach seiner Ausbildung an der Springer-Journalistenschule ab 2004 zunächst im Nachrichten-Ressort von "Bild", wo er sich auch durch seine Berichte aus Krisengebieten profilierte. 2007 wurde er "Bild"-Chefreporter.

Diekmann hatte nach 30 Jahren im Hause Springer zum 31. Januar 2017 seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch beendet und war aus dem Verlag ausgeschieden. Seit 2008 war er Gesamtherausgeber der "Bild"-Gruppe. Ende 2015 gab Diekmann die Funktion des "Bild"-Chefredakteurs ab und übernahm als Herausgeber unter anderem die Führung der Chefredakteure und die Weiterentwicklung der "Bild"-Marken./tpf/DP/stw