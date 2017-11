WDH/ROUNDUP: Dialog Semi kann mit Quartalsbilanz Anleger nicht überzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

LONDON (dpa-AFX) - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat für ein drittes Quartal einen Rekordumsatz erzielt und rechnet mit einer unverändert starken Nachfrage. Anleger schicken die Aktie dennoch auf Talfahrt. Zum einen waren die Titel von den Übernahmegerüchten in der US-Halbleiterindustrie die vergangenen Tage stark angetrieben worden. Zum anderen zeigten sich Analysten und Händler von den Erwartungen fürs vierte Quartal wenig überzeugt. Der Optimismus des Managements konnte hier nicht gegen halten.

Am Vormittag brach die Aktie mit über sieben Prozent ein. Das Unternehmen habe moderat positiv überrascht, während der Ausblick auf das letzte Jahresviertel etwas enttäuscht habe, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie. Insgesamt hielt Becker an der positiven Einschätzung der Aktie fest, zumal diese im Branchenvergleich deutlich unterdurchschnittlich bewertet sei. Ähnlich sieht es auch Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Die Prognose für die Erlöse im vierten Quartal sei aber geringer als vom Markt erwartet. Angesichts neuer Apple-Produkte seien aber die Aussichten gut.

Die Erlöse kletterten bei Dialog im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 363 Millionen Dollar, wie das im TecDax notierte Unternehmen mitteilte. In dem für die schnelllebige Halbleiter-Branche wichtigen Vergleich zum Vorquartal lag die Wachstumsrate bei 42 Prozent. Treibende Kraft war im Wesentlichen die Sparte Mobile Systems. Hier stiegen die Erlöse zum Vorquartal um 54 Prozent, im Jahresvergleich stand ein Plus von 4 Prozent.

Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 Prozent auf 76,6 Millionen Dollar. Damit konnten höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung durch den Umsatzanstieg und die höhere Bruttomarge mehr als kompensiert werden.

Im vierten Quartal rechnet Dialog mit einer weiteren Steigerung: Die Erlöse sollen zwischen 415 bis 455 Millionen Dollar liegen. Bezogen auf den Mittelwert bedeute dies für das Gesamtjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 1,324 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent im Jahresvergleich. "Wir haben einen soliden Auftragsbestand und erwarten weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren neuen Produkten", hieß es in der Mitteilung.

Dialog hatte sich jüngst durch den Zukauf des US-Technologieanbieters Silego Technologies für zunächst 276 Millionen Dollar verstärkt. Der Deal wurde nun zum 1. November abgeschlossen.