WDH/ROUNDUP: Chef des Portalbetreibers Scout24 will gehen - Aktie knickt ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportalbetreiber Scout24 muss sich Gedanken über einen Nachfolger für seinen Chef Gregory Ellis machen. Der Aufsichtsrat befinde sich in entsprechenden Gesprächen mit dem Manager über ein mögliches Ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Aktie knickte daraufhin am Donnerstagfrüh ein und verlor zu Beginn über 7 Prozent - die Unsicherheit über die künftige Konzernführung belastete.

Ellis wolle aus persönlichen Gründen das Amt niederlegen, hieß es. Die Details sind ansonsten rar: Ob und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung mit Ellis zustande komme, sei zurzeit noch offen, so das Unternehmen. Dies gelte auch für den Zeitpunkt eines möglichen Ausscheidens.

Der Manager führt das Unternehmen seit März 2014. Zusammen mit Finanzchef Christian Gisy bildet er den zweiköpfigen Vorstand. Mit Ellis würde Scout24 einen Chef mit langjähriger Erfahrung im Online- und Mediengeschäft verlieren. Noch Mitte August hatte er gute Halbjahreszahlen präsentiert und Wachstum und Profitabilität gesteigert.

Scout24 ist vor allem für seine Onlineportale Immobilienscout24 und Autoscout24 bekannt. Mit Ersterem nimmt das Unternehmen noch immer den Großteil des Geldes ein. Dabei setzt das Unternehmen auch auf Zukäufe. Erst jüngst ist Scout24 in den Vergleich von Verbraucherkrediten eingestiegen. Für 285 Millionen Euro in bar kaufte der Onlineportalbetreiber Finanzcheck.de. Ellis hatte sich von dem Zukauf vor allem Synergien für das Auto- und Immobiliengeschäft versprochen.

Die im MDax notierte Aktie lief bislang sehr erfolgreich und gehört zu den großen Index-Gewinnern - fast 30 Prozent hat das Papier im Jahresverlauf zugelegt.