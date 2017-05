WDH/ROUNDUP/Aktien New York: Tech-Indizes und S&P 500 auf Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl die Technologieindizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 als auch der marktbreite S&P-500-Index erklommen gleich zur Eröffnung Höchststände. Der Dow Jones Industrial erholte sich weiter von seinem Mitte letzter Woche erlitten Rückschlag und steht aktuell wieder auf dem Niveau von Anfang März. Die Anleger zeigten sich damit weiter darüber erfreut, dass sich die US-Notenbank in ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll recht zuversichtlich zur Wirtschaft in den Vereinigten Staaten geäußert hatte.

Der Dow rückte um 0,40 Prozent auf 21 095,59 Punkte vor. Damit ist der US-Leitindex noch gut 70 Punkte von seiner Bestmarke entfernt. Der S&P 500 gewann 0,47 Prozent auf 2415,67 Punkte.

Für den Nasdaq 100 ging es um 0,62 Prozent auf 5765,94 Zähler aufwärts. Beim Nasdaq Composite stand ein Plus von 0,61 Prozent auf 6200,48 Punkte zu Buche.

An der Dow-Spitze profitierten die Aktien von Caterpillar mit einem Plus von 1,77 Prozent von einem optimistischen Analystenkommentar der Bank of America Merrill Lynch. Der Hersteller von Baumaschinen dürfte seinen Gewinn steigern, nachdem der Wettbewerber Deere & Co jüngst seinen Ausblick angehoben hatte, hieß es.

Unter den weiteren Einzelwerten am Aktienmarkt zogen ansonsten noch einige Nachzügler aus der Berichtssaison Aufmerksamkeit auf sich. Am Vorabend nach Börsenschluss hatte der PC- und Druckerhersteller HP mit seinem Umsatz zum zweiten Geschäftsquartal positiv überrascht. Der Konzern hob zudem seine Jahreszielspanne für den Gewinn je Aktie an. Das indische IT-Unternehmen Infosys gab zudem an diesem Tag zudem eine strategische Partnerschaft mit HP bekannt. Die Aktien der Amerikaner waren zunächst um 3 Prozent angesprungen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Zuletzt stand Minus von mehr als 2 Prozent zu Buche.

Die Anteilscheine von Best Buy schnellten um fast 18 Prozent nach oben, nachdem der Händler für Unterhaltungselektronik mit seinen Umsatzzahlen im ersten Quartal positiv überraschte. Die Kaufhaus-Kette Sears meldete ihren ersten Quartalsgewinn seit 2015, was den Papieren ein Plus von gut 16 Prozent bescherte.