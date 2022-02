WDH: Qiagen erwartet nach unerwartet starkem Jahresschluss Rückschlag in 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Die mit der Omikron-Virusvariante gestiegene Nachfrage nach seinen Corona-Tests hat Qiagen ein unerwartet starkes Schlussquartal beschert. Anstatt des befürchteten Umsatzrückgangs legten die Erlöse des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters in den letzten drei Monaten des Jahres zu. Dabei florierte weiterhin auch das Geschäft mit den übrigen Produkten des Konzerns ohne Covid-Bezug. Im Gesamtjahr zog der Umsatz dadurch um ein Fünftel auf 2,25 Milliarden Dollar an, wie der im Dax und an der Wall Street notierte Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn unter dem Strich stieg um 43 Prozent auf 513 Millionen Dollar,

"Unsere äußerst starken Ergebnisse im vierten Quartal markieren den Höhepunkt eines extrem erfolgreichen Jahres", sagte Firmenchef Thierry Bernard laut Mitteilung. Im neuen Jahr stellt sich das Management allerdings auf eine Delle ein. So wird für den Konzernumsatz gerechnet zu konstanten Wechselkursen ein Rückgang auf 2,07 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll wechselkursbereinigt bei mindestens 2,05 Dollar liegen, nachdem Qiagen bei dieser Kennziffer im vergangenen Jahr noch 2,63 Dollar erreicht hatte.

Damit zeigt sich die Qiagen-Führung allerdings zuversichtlicher als Analysten, die im Schnitt bislang noch weniger auf dem Zettel für 2022 auf dem Zettel hatten. Rückenwind erhofft sich der Konzern von seinem "Non-Covid"-Portfolio, das in diesem Jahr prozentual zweistellig wachsen soll./tav/he