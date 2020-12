WDH/Postbank-Übernahme: Kläger verlieren im Streit mit Deutscher Bank

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

(Wochentag ergänzt)

KÖLN (dpa-AFX) - Im Streit um die Postbank-Übernahme hat das Kölner Oberlandesgericht Klagen gegen die Deutsche Bank abgewiesen.



In dem 2011 begonnenen Gerichtsstreit warfen Kleinaktionäre dem Geldhaus vor, schon 2008 das Sagen gehabt zu haben bei der Postbank - dann hätte die Deutsche Bank ihnen ein relativ hohes Kaufangebot für ihre Anteilsscheine machen müssen. Dem am Mittwoch verlesenen Urteil zufolge gibt es aber keine belastbaren Anhaltspunkte für so eine frühzeitige Kontrolle. Das Klagevolumen lag laut Deutscher Bank bei 700 Millionen Euro plus Zinsen. Die Kläger, darunter das Verlagshaus Effecten-Spiegel, prüfen nun, ob sie vor den Bundesgerichtshof ziehen./wdw/DP/eas