WDH: Portigon verschiebt Jahresabschluss wegen Cum-Ex-Verdacht

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die landeseigene WestLB-Nachfolgerin Portigon hat wegen der weiteren Überprüfung möglicher Cum-Ex-Geschäfte der früheren Landesbank die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 zurückgestellt.



Das teilte das nordrhein-westfälische Finanzministerium am Mittwoch mit.

Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung ermitteln wegen des Verdachts der Mehrfacherstattung von Kapitalertragssteuern im Rahmen von Cum-Ex-Geschäften auch gegen die damalige WestLB. Vor kurzem hatte Portigon Einsicht in die Ermittlungsakten erhalten. Die Bank arbeite nunmehr die hierbei gefundenen Hinweise weiter auf, hieß es in der Mitteilung. In diesem Zusammenhang hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat entschlossen, die für den heutigen Mittwoch vorgesehene Feststellung des Jahresabschlusses zu verschieben. Die Gremien wollen sich voraussichtlich noch vor der Sommerpause erneut mit dem Thema beschäftigen.

NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans betonte, er unterstütze "eine konsequente und schonungslose Aufklärung" aller Hinweise auf Cum-Ex-Geschäfte auch bei der ehemaligen WestLB. Bei Cum-Ex-Aktiengeschäften werden Wertpapiere rund um den Dividendenstichtag schnell hintereinander ge- und wieder verkauft. Ziel ist die mehrfache Erstattung von Kapitalertragssteuern./rea/DP/fbr