WDH: Polizei setzt Reizgas gegen Demonstranten in Washington ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt ist es einem US-Medienbericht zufolge in Washington zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.



Wie die "Washington Post" berichtete, setzte die Polizei in der Nacht zum Montag (Ortszeit) Reizgas ein, um eine Demonstration auf der "Black Lives Matter Plaza" nahe dem Weißen Haus aufzulösen.

Zuvor hätten dort am Abend etwa 100 Menschen größtenteils friedlich demonstriert, hieß es weiter. Gegen Mitternacht hätten Sicherheitskräfte die Straße dann geräumt, dabei sei es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Augenzeugen berichteten der "Washington Post", einige Demonstranten hätten zuvor Wasserflaschen in Richtung der Sicherheitskräfte geworfen. Mehrere Menschen seien festgenommen worden, berichtete das Blatt weiter unter Berufung auf eine Augenzeugin. Über Verletzte sei bislang nichts bekannt. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu dem Vorfall.

Seit drei Monaten kommt es in verschiedenen US-Städten immer wieder zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ausgelöst wurden diese durch den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. In Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin hatte ein Polizist vor einer Woche dem 29-jährigen schwarzen Amerikaner Jacob Blake siebenmal in den Rücken geschossen./alz/DP/fba