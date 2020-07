WDH: Nur wenige Langzeitarbeitslose schaffen es in regulären Job

(Berichtigt wurde zum einen im 2. Satz "Von den 1,15 Millionen Fällen, in denen Menschen im vergangenen Jahr" statt: "Von den 1,15 Millionen Menschen, die vergangenes Jahr") sowie im 4. Satz "Dabei nimmt der Anteil der Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt" statt: "Dabei nimmt der Anteil derer, die den Wechsel schaffen".



BERLIN (dpa-AFX) - Nur wenige Langzeitarbeitslose schaffen es danach in einen regulären Job. Von den 1,15 Millionen Fällen, in denen Menschen im vergangenen Jahr ihre lange Erwerbslosigkeit beendeten, war lediglich 124 000 Mal ein neuer Job auf dem ersten Arbeitsmarkt der Grund. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Dabei nimmt der Anteil der Übergänge auf den ersten Arbeitsmarkt seit Jahren mit leichten Schwankungen etwas ab. So waren es 2010 noch 14,2 Prozent der Fälle, 2019 nur noch 10,8 Prozent.

Eine Person kann im Verlauf eines Jahres dabei mehrfach aus der Arbeitslosigkeit abgehen und wieder hineinrutschen und somit mehrfach in der Statistik auftauchen. Insgesamt waren im vergangenen Jahr im Jahresdurchschnitt 727 451 Menschen langzeitarbeitslos - hatten also mindestens ein Jahr keinen Job./bw/DP/eas