WDH: Nordkorea findet Trumps Angebot für Treffen mit Kim interessant

(Im zweiten Satz des ersten Absatzes wurde die Amtsbezeichnung von Choe Son Hui präzisiert: sie ist Erste Vizeaußenministerin.



)

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat eine Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem spontanen Treffen mit Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze als interessant bezeichnet. Pjöngjang sehe dies als "sehr interessantes Angebot, doch haben wir keinen offiziellen Vorschlag erhalten", wurde Nordkoreas Erste Vizeaußenministerin Choe Son Hui laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag von Staatsmedien des Nachbarlandes zitiert. Trump hatte zuvor über Twitter angeboten, Kim am Sonntag an der demilitarisierten Zone zu treffen. Trump wird im Anschluss an den G20-Gipfel in Osaka am Samstag zu Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In über den Atomstreit mit Nordkorea nach Südkorea reisen./dg/DP/zb