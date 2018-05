WDH: New Yorker Börse erhält erstmals Chefin

(Rechtschreibfehler korrigiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Erstmals in der 226-jährigen Geschichte steht eine Frau allein an der Spitze der New Yorker Börse.



Die New York Stock Exchange (Nyse) ernannte Stacey Cunningham zur Chefin, wie ein Sprecher der Muttergesellschaft Intercontinental Exchance (ICE) am Dienstag in New York mitteilte. Cunningham verantwortete bereits das operative Geschäft und folgt nun auf Tom Farley, der das Unternehmen verlässt.

Damit werden zwei der drei wichtigsten US-Börsen von Frauen geführt. So übernahm Adena Friedman im vergangenen Jahr die Leitung der Technologiebörse Nasdaq. Die Nyse hatte mit Catherine Kinney in der Vergangenheit schon einmal eine Chefin - allerdings musste diese sich den Posten teilen. Cunningham ist seit 2015 für das operative Geschäft als COO verantwortlich. Sie kam zum ersten Mal 1994 mit der Nyse in Berührung: als Händlerin auf dem Parkett.

Das "Wall Street Journal" berichtete, dass Farley zu einem Finanzinvestor wechselt, um dort einen speziellen Fonds für Akquisitionen zu leiten, der 400 Millionen US-Dollar für Zukäufe im Bereich Finanztechnologie einsammeln will. Der ICE-Sprecher wollte das nicht kommentieren./nas/she