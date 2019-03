WDH: Merkel zieht positive Zwischenbilanz der großen Koalition

(Tippfehler im letzten Satz, erster Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz nach einem Jahr ihrer neuen großen Koalition gezogen.



"Dieses Jahr Arbeit in der Regierung hat sich wirklich gelohnt. Und zwar nicht für uns jetzt vordergründig, sondern für die Menschen im Lande. Und wir haben vieles Gutes bewegt", sagte Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit Belgiens Premierminister Charles Michel in Berlin. Nun gehe es angesichts der eingetrübten wirtschaftlichen Aussichten um die Frage: "Was tun wir in Richtung Zukunft?" Die Koalition müsse jetzt deutlich machen, "dass wir alles auf Wachstum setzen, damit sich auch die Arbeitsmarktlage nicht verschlechtert".

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD war am 12. März vor einem Jahr unterzeichnet worden. Merkel und ihr viertes Kabinett waren am 14. März vor dem Bundestag vereidigt worden.

Die Koalition habe eine Menge geschafft, "trotz aller Diskussionen, die wir auch hatten", sagte Merkel. Gerade in den vergangenen Monaten sei für die Menschen im Land eine Menge entstanden. Die Kanzlerin nannte etwa die Schaffung einer klaren digitale Agenda, zudem seien Infrastrukturvorhaben beschleunigt worden. Im sozialen Bereich habe die Koalition vieles auf den Weg gebracht, etwa im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit oder bei der Pflege./bk/DP/edh