WDH: Merkel appelliert vor Neuwahl der Parteispitze zur Geschlossenheit

HAMBURG (dpa-AFX) - CDU-Chefin Angela Merkel hat ihre Partei vor der mit Spannung erwarteten Neuwahl der Parteispitze zur Geschlossenheit aufgerufen. "Ich wünsche mir, dass wir aus diesem Parteitag gut gerüstet, motiviert und geschlossen herausgehen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt", sagte Merkel am Freitag zu Beginn des CDU-Parteitages in Hamburg. Zuvor war sie von den 1001 Delegierten mit langanhaltendem, stehenden Applaus begrüßt worden. Einige Delegierte hielten Schilder mit der Aufschrift "Danke, Chefin" in die Höhe.

Es gehe um einen ganz besonderen Parteitag, sagte Merkel. Die CDU wolle personell und inhaltlich Weichen stellen. "Beide Weichenstellungen haben ein Ziel: Gemeinsam wollen wir, dass unsere CDU als die starke Volkspartei der Mitte ihrem Gestaltungsauftrag gerecht wird, Überzeugungskraft ausstrahlt und das richtige Angebot für die Zukunft unseres Landes unterbreitet."

Bei der Wahl der neuen Parteispitze am frühen Nachmittag zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz ab. Mit Spannung wurde erwartet, ob Gesundheitsminister Jens Spahn mit einem zweistelligen Ergebnis einen Achtungserfolg erzielen kann. Im Rennen um den Parteivorsitz galt er als weitgehend chancenlos./bk/rm/fi/abc/DP/nas