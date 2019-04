WDH/Merkel: Hoffen immer noch auf geregelten Brexit

(Tippfehler behoben)

DUBLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Irland hoffen immer noch auf einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens.



Das sagten der irische Regierungschef Leo Varadkar und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen in der irischen Hauptstadt Dublin. Varadkar dankte Merkel für die Zusammenarbeit bei den Austrittsgesprächen mit London. Deutschland sei ein "starker Verbündeter" Irlands. Merkel versicherte: "Wir wollen alles tun, bis zur letzten Stunde alles tun, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens zu verhindern."

Die beiden hatten sich zuvor mit Menschen getroffen, die an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland leben. Befürchtet wird, dass dort mit einem ungeregelten Brexit wieder Grenzkontrollen eingeführt werden müssen und die Gewalt in die ehemaligen Bürgerkriegsregion zurückkehrt. "Ich weiß, was es bedeutet, wenn Mauern fallen, wenn Grenzen verschwinden", so Merkel. "Wir setzen immer noch auf einen geregelten Vorgang."

Die britische Regierung führt derzeit Gespräche mit der Opposition, um einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse zu finden. Am kommenden Mittwoch treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel in Brüssel. Sie wollen dann von May wissen, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Bislang ist vorgesehen, dass Großbritannien am 12. April aus der Staatengemeinschaft ausscheidet./cmy/DP/fba