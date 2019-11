WDH: Massive Kritik aus CDU-Wirtschaftsflügel an Einigung zur Grundrente

(Tippfehler behoben)

BERLIN (dpa-AFX) - Vom CDU-Wirtschaftsflügel kommt massive Kritik an der Einigung der Koalitionsspitzen zur Grundrente.



Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion im Bundestag, Christian von Stetten, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag: "Die Parteivorsitzenden haben gestern im Koalitionsausschusses beschlossen, die getroffenen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zu brechen, um die Koalition über den SPD-Parteitag hinaus zu retten. Das wird ja immer verrückter in Berlin."

Die Spitzen der Koalition hatten sich am Sonntag darauf verständigt, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen künftig eine Grundrente erhalten sollen, die höher liegt als die Grundsicherung. Die Gesamtkosten für diese Leistungen belaufen sich auf bis zu bis 1,5 Milliarden Euro. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung. Im Koalitionsvertrag steht zur Grundrente, dass vorher überprüft werden soll, ob die Betroffenen bedürftig sind.

Mit dem Grundrentenkompromiss sollen Rentner ab 2021 einen Zuschlag bekommen, die 35 Beitragsjahre haben und deren Beitragsleistung unter 80 Prozent, aber über 30 Prozent des Durchschnittseinkommens liegt. Geplant ist eine umfassende Einkommensprüfung.