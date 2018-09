WDH/Maschinenbauer Gea holt früheren Schuler-Chef an die Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Gea stellt die Weichen für den geplanten Wechsel an der Konzernspitze. Das Unternehmen holt sich mit Stefan Klebert einen erfahrenen Manager aus der Branche für den Chefposten.

Der studierte Maschinenbauer und frühere Chef des baden-württembergischen Pressen-Herstellers Schuler soll mit Wirkung zum 15. November in den Vorstand einziehen, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Zum 18. Februar 2019 soll der 53-Jährige dann die Nachfolge von Konzernchef Jürg Oleas antreten.

Der seit Ende 2004 amtierende Oleas hatte nach dem Druck durch aktivistische Investoren bereits im Frühjahr seinen Rückzug angekündigt. Der 60-Jährige wird mit Abschluss des Geschäftsjahres 2018 im kommenden Februar aus dem Unternehmen ausscheiden./tav/fba