WDH: Marke Volkswagen steigert Verkäufe in USA deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

(Wiederholung: Ort und Wochentag ergänzt.



)

HERNDON (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat in der Erholung auf dem wichtigen US-Automarkt im zweiten Quartal deutlich mehr Autos verkauft als im coronabedingt schwachen Vorjahreszeitraum. Die Marke VW meldete am Donnerstag 120 520 verkaufte Wagen zwischen April und Ende Juni, das waren 72 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herndon (Virginia) mitteilte. Vor einem Jahr hatten Lockdowns in Produktion und Autohäusern der Autobranche auch auf dem nordamerikanischen Kontinent schwer zugesetzt. VW sprach nun vom besten Verkaufsergebnis in einem Quartal seit 1973. Bei den teureren Stadtgeländewagen (SUV) konnte VW die Auslieferungen sogar auf mehr als das Doppelte steigern. Mittlerweile machen sie fast drei Viertel der im Land verkauften VW-Autos aus. Seit einigen Jahren setzt VW in den USA vorwiegend auf neue SUV-Modelle./men