WDH: Maas betont Bedeutung des Multilateralismus - gegen Abschottung

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Bedeutung des Multilateralismus betont.



"Wenn wir nicht vernetzt und global die schwierigen Aufgaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte angehen, werden am Ende alle verlieren", sagte Maas am Dienstag bei der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Der SPD-Politiker kritisierte erneut indirekt die protektionistische Politik von US-Präsident Donald Trump.

Maas warb für eine Allianz für den Multilateralismus, also ein System einer vielfach verknüpften Weltwirtschaft mit freiem Handel und offenen Märkten. Arbeitnehmer und Verbraucher profitierten von freiem und gerechtem Handel. Globalisierung und weltweite Vernetzung hätten Wohlstand gebracht. Auch Deutschland habe davon profitiert.

Nach langen Jahren des Aufschwungs aber scheine Deutschland "seltsam verunsichert", sagte Maas. "Vom Exportweltmeister scheinen wir zum Bedenkenweltmeister geworden zu sein." Manchmal habe man den Eindruck, es fehle der Mut für Neues.

Die Globalisierung lasse sich nicht rückgängig machen, sagte Maas. Aber sie lasse sich besser machen. Es gebe eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, wer vom Aufschwung tatsächlich profitiere, und wer nicht.

Maas sagte, es komme darauf an, Multilateralismus zu gestalten. Er bekräftigte in dem Zusammenhang, die EU müsse ihr weltweites Gewicht stärken und enger zusammenarbeiten. Dazu gehörten auch strategische Entscheidungen, um die technologische Souveränität und Innovationsfähigkeit der EU zu sichern./hoe/DP/jha