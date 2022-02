WDH: Lufthansa-Tochter fliegt künftig Krüger-Nationalpark direkt an

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

(In der Überschrift wird klargestellt, dass eine Tochter der Lufthansa den Nationalpark anfliegt)

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Als erste interkontinentale Fluggesellschaft überhaupt wird die Lufthansa Südafrikas berühmtem Krüger-Nationalpark über ihre Tochter Eurowings Discover künftig direkt anfliegen. Ab Mitte November werde es ab Frankfurt drei wöchentliche Flüge zu dem Tierparadies geben, teilte die Lufthansa-Gruppe am Freitag mit. Es ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen Südafrikas und zählt zu den größten Nationalparks des Kontinents. Er ist etwa so groß wie Hessen und bekannt für die Vielzahl an wilden Tieren wie Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel. An seinen Grenzen hatte bis vor kurzem auch das RTL-Dschungelcamp seine Zelte aufgeschlagen.

Die Flüge werden zwischen dem 15. November und dem 25. März 2023 angeboten, mit einem Stop in Windhuk, der Haupstadt von Südafrikas Nachbarstaat Namibia. Sie sind Teil einer konsequenten Erschließung von Afrikas Touristenparadiesen, die auch Direktflüge zum Kilimandscharo in Tansania oder den weltberühmten Victoria Falls-Wasserfällen zwischen Sambia uns Simbabwe vorsehen./rek/DP/eas