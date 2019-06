WDH: Lufthansa Technik verlängert Mietvertrag

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Die Lufthansa Technik hat ihren Mietvertrag bis 2022 auf dem Flughafen Berlin Brandenburg in Schönefeld bei Berlin verlängert. Damit habe das Unternehmen mehr Spielraum, die Zukunft der rund 300 Mitarbeiter an dem Standort zu planen, teilte die Flughafen GmbH am Dienstag mit. In der Werkstatt werden Komponenten für Flugzeugtriebwerke gewartet.

Das Ministerium habe sich von Anbeginn für den Verbleib der Rohrleitungswerkstatt am Standort eingesetzt, betonte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). "Ich bin erleichtert, dass damit die Arbeitsplätze von etwa 60 hochqualifizierten Fachkräften vorerst gesichert sind", sagte er./gj/DP/fba