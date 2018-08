WDH/Lufthansa: Berlin wird als Markt wichtiger

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der Vorstand der Lufthansa hat sich am Mittwoch ein Bild vom Bau des neuen Hauptstadtflughafens in Schönefeld gemacht.



Berlin als attraktiver Markt gewinne für die Lufthansa weiter an Bedeutung, zitierten die Betreiber Konzernchef Carsten Spohr im Anschluss. Der BER werde neue Möglichkeiten eröffnen. "Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass wir mit einer Inbetriebnahme für 2020 planen können und die dafür erforderlichen Bauarbeiten auf gutem Wege sind."

Nach Unternehmensangaben sprachen Spohr und seine vier Vorstandskollegen mit Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup auch über den geplanten Ausbau des BER und über die Lufthansa-Strategie für Berlin. Lütke Daldrup hofft auf mehr Langstrecken-Angebote der Fluggesellschaften. Etwaige Ankündigungen gab es am Mittwoch aber nicht.

In den vergangenen Monaten hatten Lufthansa-Manager mit kritischen Äußerungen Unmut in Berlin hervorgerufen. Vorstandsmitglied Thorsten Dirks urteilte im März über den immer noch nicht eröffneten Flughafen: "Meine Prognose ist: Das Ding wird abgerissen und neu gebaut."

Konzernlobbyist Kay Lindemann sagte kürzlich dem "Tagesspiegel": "Angesichts der überschaubaren wirtschaftlichen Kraft Berlins kann man von uns nicht verlangen, die Stadt mit vielen Direktverbindungen an die Wirtschaftsmetropolen dieser Welt anzubinden."

Am Mittwoch gab es versöhnliche Töne. "Berlin liegt uns am Herzen", sagte Spohr. Lütke Daldrup sprach von guten und konstruktiven Gesprächen./bf/DP/tos