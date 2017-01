WDH: Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will Zulieferer Zodiac kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Zodiac Aerospace":

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran will seinen heimischen Zulieferer Zodiac Aerospace schlucken. Den Aktionären von Zodiac werden 29,47 Euro je Aktie in bar geboten, wie beide Konzerne am Donnerstag mitteilten. Das sei ein Aufschlag von gut 26 Prozent zum Schlusskurs am Vortag. Safran setzt eine Annahmequote von 50 Prozent an. Zodiac-Eigentümer können ihre Aktien unter bestimmten Bedingungen auch gegen Safran-Papiere tauschen.

Die Aktionäre von Safran sollen bei einem gelungenen Zusammenschluss eine Sonderdividende von 5,50 Euro je Papier erhalten. Zodiac bietet unter anderem Kabinenausstattungen oder Sitze für Flugzeuge an./stk/stb