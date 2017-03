WDH: LBBW wegen hoher Abschreibungen mit deutlichem Gewinnrückgang

(Gestrichen wird ein überflüssiges Wort in der Überschrift.



)

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Vor Steuern sackte das Ergebnis nach vorläufigen Zahlen von 531 Millionen Euro im Vorjahr auf 142 Millionen Euro ab, wie das Institut am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Nach Steuern blieben noch 11 Millionen Euro übrig (Vorjahr: 422 Mio Euro). Die LBBW musste hohe Wertminderungen vor allem auf den Firmenwert der SachsenLB vornehmen, die die baden-württembergische Landesbank 2008 während der Finanzkrise auf Druck der Politik übernommen hatte. Die Ertragsperspektiven in der Bankenbranche im Unternehmensgeschäft hätten sich eingetrübt, hieß es zur Begründung - insbesondere als Folge der historisch niedrigen Zinsen./ang/DP/fbr