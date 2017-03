WDH/Kreise: Finanzinvestor CVC erwägt gemeinsames Gebot für Stada

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

(Im 2. Absatz, 1. Satz wurde der Name eines Finanzinvestors korrigiert: Cinven.



)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Übernahmekampf um den Generika-Hersteller Stada gewinnt weiter an Fahrt. Nachdem bereits einige Finanzinvestoren ihren Hut in den Ring geworfen haben sollen, erwägt nun wohl auch CVC Capital Partners ein Gebot. CVC stehe in Verhandlungen mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Shanghai Pharmaceuticals Holding, um eine gemeinsame Offerte für Stada abzugeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf gut informierte Personen. In der kommenden Woche könnte eine Entscheidung gefällt werden. Es sei allerdings nicht sicher, dass es dazu komme. Vertreter von CVC und Stada lehnten einen Kommentar ab. Die Aktie legte zeitweise 1,1 Prozent zu.

Einen Schritt weiter sind Advent und Cinven. Die beiden Finanzinvestoren haben konkrete Angebote auf den Tisch gelegt. Es soll aber auch noch weitere Interessenten geben. Was CVC Capital Partners angeht, so gab es bereits im Mai vergangenen Jahres Spekulationen, dass die Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg an einem Kauf interessiert gewesen sein soll. Stada hatte etwaige Verkaufsverhandlungen damals allerdings dementiert./fbr/jha/he