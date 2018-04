WDH: Katjes International profitiert von Übernahme in Italien

(Der Unternehmensname wurde präzisiert.



Katjes International)

EMMERICH (dpa-AFX) - Katjes International, die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat im vergangenen Jahr vor allem dank einer Übernahme in Italien den Konzernumsatz kräftig um 19,7 Prozent auf 268,7 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei ebenfalls deutlich auf 59,9 Millionen Euro gestiegen, berichtete das Unternehmen am Mittwoch in Emmerich. Ohne den Zukauf sei beim operativen Ergebnis dagegen lediglich ein Plus um 7,9 Prozent auf 21,1 Millionen Euro erzielt worden. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechnet Katjes International mit weiteren Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis.

Katjes International hat in den vergangenen Jahren sein internationales Geschäft Schritt für Schritt ausgebaut. 2017 hatte das Unternehmen das gesamte Markengeschäft des italienischen Bonbon- und Lakritzherstellers Cloetta übernommen und war damit zur Nummer zwei auf dem italienischen Markt geworden. Zu den bekanntesten Marken von Cloetta gehören Sperlari (Bonbons), Saila (Lakritz) und Dietorelle (zuckerfreie Süßigkeiten). Zu dem Süßwarenimperium der Katjes-Gruppe gehören daneben nicht nur die unter dem Firmennamen verkauften Lakritze und Fruchtgummis, sondern auch andere Süßwaren-Klassiker./uta/DP/jha