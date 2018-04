WDH: Kabelnetzbetreiber profitieren von Breitband-Nachfrage

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

(Im 1. und 3. Satz wurde ein Tippfehler im Namen korrigiert: Der Branchenverband heißt Anga)

KÖLN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Kabelnetzbetreiber haben ihren Kundenstamm kräftig ausgebaut.



2017 sei die Zahl der Breibandkunden um rund 500 000 auf 7,7 Millionen gestiegen, ein Zuwachs von 7 Prozent, teilte der Branchenverband Anga am Mittwoch mit. Kabelkunden buchen demnach vor allem hohe Bandbreiten. Über 40 Prozent fragten Anschlüsse zwischen 100 und 400 Megabit pro Sekunde nach. "Wir haben im Breitbandmarkt noch einmal deutlich zugelegt, insgesamt ein gutes Ergebnis", sagte Anga-Präsident Thomas Braun. 400 000 zusätzliche Haushalte würden zudem über das Kabel telefonieren.

Der Verband sieht die Kabelnetzbetreiber als wichtigen Treiber beim Ausbau von schnellen Internet-Verbindungen, die trotz großer Anstrengungen noch immer nicht flächendeckend vorhanden sind.