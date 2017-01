WDH: Jenoptik übernimmt britische Firma für Verkehrsüberwachung

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

JENA (dpa-AFX) - Der Jenoptik -Konzern hat eine britische Firma übernommen, die auf Software unter anderem zur Kennzeichenerfassung von Temposündern spezialisiert ist.



Jenoptik komplettiere damit seinen Bereich Verkehrssicherheit und profiliere sich als Anbieter kompletter Lösungen, erklärte Vorstandschef Michael Mertin am Freitag in Jena. Zum Kaufpreis der Firma Essa Technology in Plymouth sei Stillschweigen vereinbart worden. Bisher liege der Jahresumsatz von Essa im unteren einstelligen Millionenbereich.

Die Software der Firma lasse es unter anderem zu, in Echtzeit Warnungen zu Fahrzeugen mit bestimmten Kennzeichen von einem zentralen Server an Polizeifahrzeuge zu melden.

Jenoptik liefert weltweit Technik zur Tempo- und Rotlichtüberwachung von Straßen sowie Autobahnen und bietet auch Serviceleistungen bei der Verarbeitung der Messdaten an.

Inzwischen sei Jenoptik auch in das Marktsegment Mautkontrolle eingestiegen, erklärte Mertin. Das Unternehmen liefere ab 2018 Mautkontrollsäulen für Lastwagen auf deutschen Bundesstraßen. Der Optik- und Elektronikkonzern beschäftigt im In- und Ausland rund 3500 Mitarbeiter./ro/DP/stb