WDH/ITB/Reisestudie: Gute Aussichten für 2019

(Hinweis ITB in Überschrift ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einem Rekordjahr 2018 sieht eine Studie gute Aussichten für die laufende Reisesaison.



"Aktuell ist Deutschland in Urlaubsstimmung", heißt es in einer am Mittwoch auf der Reisemesse ITB veröffentlichten Untersuchung der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR). Für mehr als 71 Prozent der Bevölkerung stand demnach schon im Januar fest, dass es 2019 sicher oder wahrscheinlich auf Urlaubsreise geht. Nur knapp 11 Prozent wollen keinen Urlaubstrip unternehmen.

Zudem sitzt bei vielen Bundesbürgern das Geld locker. Der Umfrage zufolge wollen 29 Prozent in den schönsten Wochen des Jahres tiefer ins Portemonnaie greifen. Lediglich 14 Prozent der Befragten möchten im Urlaub sparen.

Im vergangenen Jahr unternahmen der Studie zufolge 55 Millionen Bundesbürger mindestens eine Urlaubsreise. Das waren fast 1 Million mehr als 2017 und so viele wie noch nie. Sie gaben dafür gut 71 Milliarden Euro aus. Berücksichtigt wurden Reisen von mindestens 5 Tagen Dauer. Hinzu kamen Kurztrips von 2 bis 4 Tagen, die sich die Reisenden insgesamt mehr als 23 Milliarden Euro kosten ließen.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala im Länderranking stand auch 2018 Urlaub im eigenen Land. Dabei führte laut der Angaben erneut Mecklenburg-Vorpommern vor Bayern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Zugleich boomte die Nachfrage nach Aufenthalten im Ausland. Mehr als 51 Millionen Urlaubsreisen (73 Prozent) führten in Länder außerhalb Deutschlands, so viele wie nie zuvor. Spanien stand demnach weiter an der Spitze, gefolgt von Italien, der Türkei und Österreich. Zu den Gewinnern 2018 gehörten unter anderem die Niederlande, Frankreich und Ägypten./mar/DP/stw