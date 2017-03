WDH/IPO: Zeichnungsfrist für X-Fab-Aktien beginnt

(Tippfehler in der Überschrift behoben)

ERFURT/PARIS (dpa-AFX) - Nach jahrelanger Pause wagt sich wieder ein Thüringer Unternehmen an die Börse.



Der Halbleiterhersteller X-Fab SE mit Hauptsitz in Erfurt startete am Donnerstag nach Angaben des Vorstandes die Zeichnungsfrist für seine Aktien. Sie sollen am 6. April erstmals an der Börse Euronext in Paris notiert werden. Die Preisspanne für mehrere Millionen Anteilsscheine sei auf 8 bis 10,50 Euro pro Stück festgelegt worden, sagte Vorstandschef Rudi De Winter.

Der Schaltkreishersteller rechnet mit Einnahmen aus dem Börsengang zwischen 440 und 492 Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes soll nach Unternehmensangaben in die Erweiterung der Fabriken in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den USA gesteckt werden. X-Fab beschäftigt 3800 Mitarbeiter, darunter 770 in Erfurt und 450 in Dresden. X-Fab hatte bereits vor einigen Jahren einen Börsengang in Deutschland versucht, die Aktion dann aber abgebrochen./ro/DP/jha