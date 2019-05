WDH/IPO: Siemens will kriselnde Kraftwerksparte an die Börse bringen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler berichtigt.



)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologie-Konzern Siemens will seine kriselnde Kraftwerksparte ausgliedern und an die Börse bringen. Das teilte das Unternehmen am Dienstagabend in München mit./maa/DP/he