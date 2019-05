WDH: ING mit Gewinnrückgang - Mehr Rücklagen gegen Kreditausfälle

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

(Im zweiten Satz wurde die Bezugsgröße des Vergleichs ergänzt.



)

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Bank ING hat im ersten Quartal wegen einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle weniger verdient als im Vorjahr. Der am Finanzmarkt stark beachtete Vorsteuergewinn im operativen Geschäft fiel im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie die Bank, die zuletzt in Berichten auch immer wieder als möglicher Käufer für die Commerzbank genannt wurde, am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Damit verfehlte die Bank die Erwartungen der Experten.

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp drei Prozent auf 4,58 Milliarden Euro. Unter dem Strich verblieben 1,12 Milliarden Euro Gewinn und damit knapp neun Prozent weniger als im Vorjahr. Die ING ist hierzulande mit ihrer Direktbank sehr erfolgreich./stk/zb