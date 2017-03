WDH: ING-Diba bekommt neuen Chef: Nick Jue folgt Roland Boekhout

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größte Direktbank ING -Diba bekommt einen neuen Chef: Zum 8. Mai 2017 soll Nick Jue (51) den seit Oktober 2010 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Roland Boekhout (53) ablösen, wie das Institut am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.

Boekhout soll am Tag der ING-Hauptversammlung ins Management der niederländischen Muttergesellschaft aufrücken und dort künftig das Bankgeschäft in Benelux verantworten. Jue, der wie Boekhout Niederländer ist, arbeitet seit 1993 bei der ING-Gruppe und führt derzeit das Privat- und Firmenkundengeschäft in den Niederlanden.

Boekhout hatte den Vorstandsvorsitz bei der ING-Diba zum 1. Oktober 2010 übernommen. In den vergangenen Jahren eilte das Institut von Rekord zu Rekord: Im vergangenen Jahr kletterte das Ergebnis vor Steuern auf gut 1,2 (Vorjahr: 1,1) Milliarden Euro, der Überschuss auf 859 (755) Millionen Euro.

Neben dem Privatkundengeschäft mit inzwischen 8,8 Millionen Kunden in Deutschland und Österreich entwickelte sich das Geschäft mit Unternehmenskunden, das die ING-Diba seit 2011 ausbaut, zu einem wichtigen Wachstumstreiber./ben/DP/jha