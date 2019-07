WDH: IG Metall verbündet sich beim Klimaschutz mit Umweltverbänden

(Zuordnung zu BUND und Nabu im 1. Absatz klargestellt: BUND-Vizevorsitzender ist Ernst-Christoph Stolper, Nabu-Präsident ist Olaf Tschimpke)

BERLIN (dpa-AFX) - Das ist keine alltägliche Allianz: Die Industriegewerkschaft IG Metall hat gemeinsam mit Umweltverbänden auf einen schnelleren und sozialen Umbau der Energiewirtschaft und des Verkehrs gepocht.



"Mit (...) unseren vielen Millionen Mitgliedern erheben wir unsere Stimme für eine ökologische, soziale und demokratische Transformation", heißt es in einem gemeinsamen Papier, das IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, der BUND-Vizevorsitzende Ernst-Christoph Stolper sowie Nabu-Präsident Olaf Tschimpke am Mittwoch in Berlin vorstellten. "Nach Jahren des Zögerns und Zauderns müssen wir jetzt das Tempo deutlich erhöhen."

Der Aufbruch müsse sozial und mit den Menschen im Land gestaltet werden - sonst überlasse man "das Feld populistischen Scharlatanen", die mit Parolen vorgaukelten, "es könne alles so bleiben, wie es ist", schreiben die Umweltverbände und die Gewerkschaft. Konkret dringen sie unter anderem darauf, dass die Bundesregierung sich von der "schwarzen Null", also einem ausgeglichenen Haushalt, verabschiedet, um die notwendigen Investitionen zu stemmen.

"Auch wenn wir nicht in allen aktuellen Fragen der Klimapolitik übereinstimmen, uns eint eine gemeinsame Vision", heißt es im Papier. "Wir hinterlassen unseren Kindern eine lebenswerte Welt. Wir schaffen eine gerechte Gesellschaft mit sicheren und nachhaltigen Arbeitsplätzen. Wir ermöglichen jeder und jedem ein selbstbestimmtes Leben."/ted/DP/jha