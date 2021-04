WDH/Hofreiter: 'Umfragen sind immer nur eine Momentaufnahme'

(Montag statt Dienstag im letzten Satz.



BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter will dem aktuellen Grünen-Umfragehoch nicht zu viel Bedeutung beimessen. "Umfragen sind immer nur eine Momentaufnahme", sagte Hofreiter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Donnerstag). "Wir haben inzwischen große Übung darin, dass es mal rauf und mal runter geht."

Hofreiter sagte weiter: "Schon der Wahlkampf wird kein Spaziergang. Und wenn wir danach die Regierungspolitik gestalten können, was wir in jedem Fall wollen, stehen wir vor einer Herkulesaufgabe. Denn der Veränderungsbedarf in Deutschland ist riesig."

Die Grünen waren am Dienstag im RTL/ntv-Trendbarometer des Meinungsforschungsinstituts Forsa um fünf Punkte nach oben geschossen und hatten mit 28 Prozent die Union vom Spitzenplatz der umfragestärksten Partei verdrängt. Am Montag war Annalena Baerbock als Grünen-Kanzlerkandidatin vorgestellt worden./sax/DP/zb