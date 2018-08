WDH/Heil für stabiles Rentenniveau bis 2040

(Im Leadsatz wurde eine fehlende Zahl ergänzt: bis 2025)

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Einigung der großen Koalition zum Rentenpaket bis 2025 will Sozialminister Hubertus Heil die Rentenfrage langfristig angehen.



Man solle noch in dieser Legislaturperiode die Weichen stellen für eine nachhaltige Rente mit einem Rentenniveau von 48 Prozent bis 2040, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. Das würde bedeuten, dass eine Standardrente nach 45 Beitragsjahren nicht unter 48 Prozent des aktuellen Durchschnittsverdienstes sinkt. Auch Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hatte das gefordert. Die Koalition aus CDU, CSU und SPD hat eine Kommission eingesetzt, die Vorschläge für die Zeit nach 2025 erarbeiten soll.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das Rentenpaket von Heil auf den Weg gebracht. Es sieht unter anderem vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden soll. Der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen. Aktuell liegt er bei 18,6 Prozent./rm/ted/DP/jha