WDH/'HB': Deutsche Telekom lotet Zusammenschluss mit Orange aus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom denkt laut einem Medienbericht über eine Fusion mit dem französischen Netzbetreiber Orange nach.



Die Telekom gehe gerade ein entsprechendes Planspiel durch, berichtet das "Handelsblatt" (HB) und beruft sich dabei auf vier Konzern-Manager, die mit der Sache vertraut seien. Die Telekom und Orange verbindet bereits eine gemeinsame Einkaufsgemeinschaft.

Die Telekom selbst wollte sich nicht zu möglichen Fusionsplänen äußern. Ein Orange-Sprecher erklärte, es gebe keine Gespräche zwischen den beiden Unternehmen.

Die Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem Sprung, allerdings ist das Kursplus schon wieder größtenteils abgebröckelt. Das Papier liegt auf Tagessicht noch 0,96 Prozent höher.

Sollte die Telekom die Pläne in die Tat umsetzen wollen, dürfte sie auf große Widerstände stoßen, schreibt das Handelsblatt. Die Bundesregierung halte noch fast ein Drittel der Anteile an der Telekom. Zudem sei der französische Staat an Orange beteiligt. „Aus beiden Staaten könnte es Vorbehalte geben“, vermutet ein Telekom-Stratege demnach. /knd/fba