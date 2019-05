WDH/Grüne: 'Aufstand' in Unionsfraktion gegen Kohleausstieg 'pubertär'

(Fehlendes Wort im dritten Absatz ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen haben den Widerstand in der Unionsfraktion gegen den von der Bundesregierung geplanten Kohleausstieg bis 2038 kritisiert.



Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag: "Das Verhalten der Unionskollegen ist offen gesagt pubertär: Erst nicht den Mut haben, selbst eine Entscheidung zu treffen, diese dann in eine Expertenkommission auslagern und deren Ergebnis dann rundweg in die Tonne treten." Die Union wisse ganz genau, was sie alles nicht will. "Bei eigenen Vorschlägen wird es dann aber ganz dünn".

Eine Gruppe von Unionsabgeordneten hatte den geplanten Kohleausstieg bis 2038 mit milliardenschweren Strukturhilfen für die Kohleregionen massiv kritisiert. Die Unionspolitiker warnten vor steigenden Strompreisen, Gefahren für die Versorgungssicherheit und Produktionsverlagerungen ins Ausland.

Krischer sagte, das Ergebnis der Kohle-Kommission liege seit vier Monaten auf dem Tisch. "Weder die Koalitionsfraktionen noch die Bundesregierung haben sich bisher eindeutig dazu erklärt. Und jetzt gibt es auch noch einen Aufstand in der Unionsfraktion grundsätzlich gegen den Kohleausstieg."

Angesichts des Handlungsdrucks beim Klimaschutz sei die "Selbstblockade" der Koalition nicht länger hinnehmbar, so Krischer. "Wir erwarten einen Beschluss des Bundestags nächste Woche, der klärt, ob die Koalition hinter dem Ergebnis der Kohle-Kommission steht oder nicht. Wenn die SPD ihre Ansagen zu Klimaschutz und Kohleausstieg ernst meint, dann muss sie die Union jetzt zu einem klaren Beschluss im Bundestag zwingen oder die GroKo ist am Ende."/hoe/DP/jha