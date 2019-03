WDH: Große Anti-Brexit-Demo in London geplant

(Wiederholung: Zu Beginn des 2. Absatzes muss es heißen: "Die Demonstranten versammeln sich ab 13 Uhr MEZ" rpt "13 Uhr MEZ".



LONDON (dpa-AFX) - Mit einer großen Demonstration will die Kampagne "People's Vote" an diesem Samstag in London für ein zweites Brexit-Referendum demonstrieren. "Wir erwarten bis zu 700 000 Teilnehmer", sagte ein Sprecher der Kampagne, Barney Pell Scholes, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Demonstranten versammeln sich ab 13 Uhr MEZ. Eine halbe Stunde später soll sich der Protestzug in Bewegung setzen. Die Strecke führt mitten durch die britische Hauptstadt bis zum Parlament.

Die Briten hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Nach Angaben der britischen Wahlkommission wären für ein zweites Brexit-Referendum mindestens vier, eher sechs Monate an Vorbereitungen notwendig.