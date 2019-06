WDH: Google will Software-Unternehmen Looker für 2,6 Milliarden Dollar kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Google will für 2,6 Milliarden US-Dollar das amerikanische Software- und Datenanalyse-Unternehmen Looker kaufen. Wie der Internetriese am Donnerstag bekannt gab, wird Looker nach der Übernahme an Google Cloud angedockt.

Looker bietet eine Business-Intelligence-Plattform. Google Cloud ist eine Plattform für Entwickler, auf der diese Webseiten und Applikationen erstellen können. Mit der Übernahme von Looker baue man Reichweite, Ressourcen und Forschung in diesem Bereich aus, hieß es von Google weiter./knd/kro