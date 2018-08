WDH: Geringe Katastrophenschäden halten Versicherer Talanx auf Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

(Tippfehler in der Überschrift behoben)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx sieht sich trotz eines leichten Gewinnrückgangs im zweiten Quartal auf Kurs zu seinem geplanten Jahresgewinn.



Der Überschuss solle 2018 wie angekündigt rund 850 Millionen Euro erreichen, kündigte das Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Montag bei der Vorlage seiner Zwischenbilanz in Hannover an. Analysten gingen zuletzt bereits von knapp 890 Millionen aus.