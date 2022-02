WDH/G7 fordert Russland zu Ende von Blutvergießen in Ukraine auf

(Tipp- und Grammatikfehler im Leadsatz korrigiert: «demokratische» (nicht: «demokratischen») und «das Blutvergießen» (nicht: «dass»).)

BERLIN (dpa-AFX) - Die USA, Deutschland und fünf weitere führende demokratische Wirtschaftsmächte (G7) haben Russland eindringlich aufgefordert, das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen und seine Truppen abzuziehen. Die Staats- und Regierungschefs der Siebenergruppe verurteilten nach einer Videoschalte unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung den russischen Angriff auf die Ukraine. Sie riefen die Weltgemeinschaft auf, "in der schärfsten Weise" dagegen zu protestieren und "Schulter an Schulter" mit der Ukraine zu stehen. Deutschland hat in der G7 derzeit den Vorsitz./mfi/DP/zb